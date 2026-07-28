My Sweet Lie, le trame della settimana dal 3 al 7 agosto

Abbandonato da sua moglie Aylin, Nejat cresce la figlia Kayra con la "dolce bugia" che la madre sia in Africa ad aiutare altri bambini e che le scriva regolarmente. La piccola Kyara, infatti, riceve delle cartoline che crede provenire dalla madre, ma in realtà sono scritte dal padre Nejat.



Nejat è designer di una linea di occhiali che prende il nome dalla figlia; la sua socia è Hande, che è innamorata di lui. Dall'altra parte della città troviamo Suna, ragazza dolcissima e intraprendente. Il destino farà presto incontrare le strade di Nejat e Suna.



Il giorno del compleanno di Kayra si avvicina e Nejat non sa come dire alla figlia che sua madre non verrà al suo compleanno. Nejat propone così a Suna di fingere di essere la madre di Kaya durante la sua festa di compleanno. Suna all'inizio trova l'idea assurda, ma poi, per tenerezza nei confronti della bambina, accetta.

La "dolce bugia" che sarebbe dovuta durare solo una giornata sembra continuare: Nejat propone a Suna di fare da madre a Kayra per tre mesi.

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