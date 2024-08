Omicidio Sharon Verzeni, il padre di Sergio Ruocco: "Metto la mano sul fuoco che mio figlio non c'entra"

Pomeriggio Cinque News torna sul caso ancora irrisolto dell'omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata a Terno d'Isola. Nel corso della puntata di lunedì 26 agosto, Simona Branchetti si è collegata in diretta con Mario Ruocco, padre di Sergio, il compagno della vittima che dalla morte di Sharon è stato più volte sentito dagli inquirenti.

Nel corso dell'intervista esclusiva realizzata al fianco dell'inviata di Pomeriggio Cinque News Ilaria Dalle Palle, Mario Ruocco ha parlato del suo punto di vista sul caso. "Ho fatto il quadro di questa storia e per me bisognerebbe partire dal bar - dice l'uomo - perché prima (Sharon) lavorava qua a Bergamo in un'estetista, veniva qua a mangiare da me e non è mai successo niente. Da quando è andata a quel bar lì, è stata lì un anno e mezzo fino adesso, è successa questa storia."

"Lì al bar qualcuno le ha ronzato dietro - continua l'uomo rispondendo alla domanda se secondo lui l'assassino possa essere qualcuno che ha fatto delle avance a Sharon - lei si è rifiutata perché ha già il compagno, è quello che penso io, e questo qua per me l'ha seguita e gliel'ha fatta pagare."

Nel corso dell'intervista, Mario ha avuto modo di parlare anche della relazione tra il figlio Sergio Ruocco e Sharon. "Tra di loro andava tutto bene - racconta - Volevano sposarsi adesso, avevano preparato anche i biglietti per andare in Grecia. Uno che va in vacanza non c'è niente di rottura, anzi."

Alla domanda sul perché qualcuno dubiti di suo figlio, Mario Ruocco risponde: "Quelli lì che dubitano non capiscono niente, non è vero niente, io posso mettere la mano sul fuoco che lui non c'entra niente. Sergio ha paura anche della mosca."

La scorsa settimana, Pomeriggio Cinque News ha intervistato in diretta lo stesso Sergio Ruocco mentre raggiungeva la casa dei suoceri. "Lei non aveva il PC, abbiamo prelevato altri dispositivi come cellulari e computer", aveva detto l'uomo. Nonostante la sua presenza in casa, Sergio aveva confermato di non essere stato interrogato dagli inquirenti quel giorno.

Pomeriggio Cinque News aveva anche intervistato un super testimone sul caso di Sharon Verzeni interrogato dagli inquirenti: "Sono stato in casa tutta la sera, ho guardato la tv. Quando i carabinieri mi hanno fatto vedere il filmato di quella notte, ho detto che ero io. Sono uscito a fumare alle 00:25. Ho parlato tre ore e mezza con i carabinieri. Io dal mio terrazzo non vedevo nessuna bicicletta. Io non vedevo dopo l'angolo. Non ho sentito nulla perché non avevo l'apparecchio acustico. Senza quello non sento niente".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE