A Pomeriggio Cinque News, parla un super-testimone dell'omicidio di Sharon Verzeni che è stato ascoltato dagli inquirenti: "Non ho sentito nulla"

"Senza testimoni e senza immagini cruciali sembrava impossibile trovare l'assassino di Sharon Verzeni. Gli inquirenti hanno ascoltato un uomo che potrebbe aver visto qualcosa da un balcone".

Ilaria Dalle Palle, inviata di Pomeriggio Cinque News, aggiorna sulle ultime notizie sul caso di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata a Terno d'Isola, e raccoglie la testimonianza di un presunto super testimone interrogato dagli inquirenti.

"Qualche giorno fa è stato sentito un signore che si trovava su un terrazzo a fumare, a 150 metri dal luogo dell'aggressione", spiega l'inviata.

Il presunto super testimone dell'omicidio di Sharon Verzeni viene raggiunto dai microfoni di Pomeriggio Cinque News: " Sono stato in casa tutta la sera, ho guardato la tv. Quando i carabinieri mi hanno fatto vedere il filmato di quella notte, ho detto che ero io. Sono uscito a fumare alle 00:25. Ho parlato tre ore e mezza con i carabinieri. Io dal mio terrazzo non vedevo nessuna bicicletta. Io non vedevo dopo l'angolo".

"Non ho sentito nulla perché non avevo l'apparecchio acustico. Senza quello non sento niente", conclude l'uomo.

Sharon Verzeni, parla la mamma di Sergio

"Sergio è molto taciturno, è sempre stato un bambino molto chiuso, non parlava. È sempre un po' troppo riservato. Lo abbiamo saputo dopo un po' di tempo che si frequentava con Sharon", sono le parole della mamma Sergio Ruocco, fidanzato di Sharon.

Commentando l'attuale stato psico-fisico di Sergio, la donna aggiunge: "Non sta bene, molti alti e bassi, ci vorrà molto tempo prima che superi questa cosa. Se Sharon me lo avesse detto che usciva a quest'ora, non l'avrei lasciata andare".

La madre di Sergio ricorda Sharon come una ragazza riservata: "Per farla parlare bisognava chiederle le cose, allora parlava".

Omicidio Sharon Verzeni, il fratello del compagno: "Mai sentiti litigare, non è stato lui"

A Pomeriggio Cinque News era intervenuto anche Stefano Ruocco, che esclude che il fratello Sergio possa essere coinvolto nell'omicidio: "Su mio fratello ci metterei la mano sul fuoco. Non sarebbe mai stato in grado di fare una cosa del genere".

La coppia, secondo Stefano, si stava preparando per il matrimonio, anche se non avevano ancora fissato una data.

Sull'avvicinamento di Sharon al gruppo di Scientology, Stefano aveva affermato: "Di Scientology ho saputo dai telegiornali, ma non conosco questo gruppo".

