Omicidio Sharon Verzeni, il padre del fidanzato: "Dovevano sposarsi"

Il padre del fidanzato di Sharon Verzeni parla in esclusiva a Pomeriggio Cinque News: "Mio figlio e Sharon dovevano sposarsi"

Dopo le poche parole rilasciate da Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, Pomeriggio Cinque News raccoglie le dichiarazioni del padre di Sergio.

L'uomo racconta la storia d'amore tra suo figlio Sergio e Sharon Verzeni, la donna di 33 anni accoltellata e uccisa in strada a Terno d'Isola: “Mio figlio non è uno che parla. Aveva già una ragazza prima e l'ha mollato. Lei è uguale a lui e si sono trovati. Volevano sposarsi, volevano fare un figlio. L’altro giorno siamo andati dai carabinieri. Mio figlio è entrato alle tre di pomeriggio ed è uscito alle nove. Ci hanno chiesto le solite cose”.

“Secondo me, bisognerebbe partire dal bar dove lavorava Sharon. Per me qualcuno le ha gironzolato intorno e lei si è rifiutata", aggiunge il padre di Sergio, “Alcune volte usciva anche lui insieme a lei la sera”.

Il 13 agosto, Sergio Ruocco è stato ascoltato per circa cinque ore nella caserma dei carabinieri di Bergamo in quanto persona informata sui fatti.

