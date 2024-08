L'inviata di Pomeriggio Cinque News intercetta Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, all'arrivo in caserma a Bergamo

Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata e uccisa in strada a Terno d'Isola, è stato convocato il 13 agosto nella caserma dei carabinieri di Bergamo.

L'inviata di Pomeriggio Cinque News prova a intercettare Sergio Ruocco in compagnia di suo padre all'ingresso della caserma, ma i due uomini scelgono di non lasciare dichiarazioni.

"Siete stati convocati un'altra volta, ci sono ancora cose che non avete detto su quella notte?", chiede la giornalista. Ruocco replica con poche parole: "Non lo so".

Fin dai giorni successivi la morte di Sharon Verzeni, Sergio Ruocco si è contraddistinto come un uomo molto riservato: non ha mai rilasciato interviste e non ha voluto parlare con i giornalisti.

Pomeriggio Cinque News aveva raccolto anche le dichiarazioni del padre di Sharon Verzeni e le parole del fratello minore Christopher,

"Mia sorella era la persona più tranquilla di questo mondo. Non abbiamo assolutamente idea di cosa è successo e perché è successo o chi l'ha fatto. Mia sorella ci veniva sempre a dire tutto. Se si può immagina re una persona semplice, mia sorella era una persona ancora più semplice. Non abbiamo assolutamente idea. Infatti anche per questo nessuno di noi ci crede ancora", aveva spiegato il fratello di Sharon.

