Omicidio Sharon Verzeni, il papà: "La giustizia faccia il suo corso"

A Bottanuco (Bergamo) è il giorno della camera ardente di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada a Terno d'Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio e deceduta poco dopo in ospedale. Mentre le indagini dei carabinieri proseguono, Pomeriggio Cinque News ha mandato in onda le dichiarazioni rilasciate dal padre della vittima. "Non ci interessa tanto il processo. A me interessa mia figlia, poi la giustizia faccia il suo corso". E quando i giornalisti gli chiedono se si sia fatto un'idea su quanto accaduto, il padre di Sharon si mostra particolarmente convinto.

Le parole del padre di Sharon Verzeni, accoltellata in strada nella notte

"Aveva l'abitudine dopo cena, qualche volta col compagno, di uscire a fare jogging perché la dietologa le aveva chiesto di fare movimento per calare qualche chilo di peso - aveva invece raccontato l'uomo durante un'intervento telefonico con Pomeriggio Cinque News, in onda nella puntata di mercoledì 31 luglio. Mentre sul fidanzato di Sharon aveva manifestato massima fiducia: "Ieri era qui a mangiare da noi dopo che aveva avuto l'interrogatorio da parte degli inquirenti".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE