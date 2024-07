Omicidio Sharon Verzeni, il papà: "Abbiamo fiducia nel compagno"

Resta ancora avvolto nel mistero il caso di Sharon Verzeni, la 33enne originaria di Bottanuco e residente a Terno d'Isola (Bergamo) accoltellata in strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio e deceduta poco dopo in ospedale. Mentre le indagini proseguono, Pomeriggio Cinque News ha raccolto la testimonianza del padre della vittima, il quale ha confermato l'abitudine della figlia di uscire dopo cena per fare jogging, dando inoltre la fiducia nel compagno di Sharon. "Aveva l'abitudine dopo cena, qualche volta col compagno, di uscire a fare jogging perché la dietologa le aveva chiesto di fare movimento per calare qualche chilo di peso - ha raccontato nell'intervento telefonico mostrato a Pomeriggio Cinque News durante la puntata di mercoledì 31 luglio - Certe volte usciva da sola, perché il compagno era stanco e andava a dormire". E proprio in merito al fidanzato di Sharon, precisa: "Ieri era qui a mangiare da noi dopo che aveva avuto l'interrogatorio da parte degli inquirenti".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE