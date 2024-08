Pomeriggio Cinque News continua a occuparsi del caso di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada a Terno d'Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio e deceduta poco dopo in ospedale.

Dopo le dichiarazioni del padre di Sharon Verzeni e le parole del fratello minore Christopher, va in onda il racconto di un testimone che avrebbe sentito le urla della ragazza: "Ho sentito delle urla, ma non pensavo fosse una ragazza che era in pericolo. Qui è pieno di ragazzi che fanno casino. Ho solo sentito urla, non gridava altre frasi".

"L’orario esatto non lo ricordo tra mezzanotte e mezza e l’una. Da casa mia non puoi vedere questa strada. Ho solo sentito le urla e poi più nulla", aggiunge il testimone.

Omicidio Sharon Verzeni, il racconto del fratello

Christopher, fratello minore di Sharon, aveva dichiarato: "Mia sorella era la persona più tranquilla di questo mondo. Non abbiamo assolutamente idea di cosa è successo e perché è successo o chi l'ha fatto. Mia sorella ci veniva sempre a dire tutto. Se si può immagina re una persona semplice, mia sorella era una persona ancora più semplice. Non abbiamo assolutamente idea. Infatti anche per questo nessuno di noi ci crede ancora." "Mia sorella non usciva mai, quindi sono certo di questa cosa. Usciva solo con Sergio (il suo compagno, ndr) e basta", conclude il fratello di Sharon.

