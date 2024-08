Omicidio Sharon Verzeni, il fratello: "Mia sorella non usciva mai, usciva solo con Sergio"

Dopo aver mandato in onda le dichiarazioni del padre la scorsa settimana, Pomeriggio Cinque News torna sul caso di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada a Terno d'Isola nella notte tra il 29 e il 30 luglio e deceduta poco dopo in ospedale.

Matteo Macuglia - inviato della trasmissione - ha raggiunto telefonicamente un altro famigliare, Christopher, il fratello minore di Sharon, per chiedergli se si sia fatto un'idea di ciò che è successo.

"Mia sorella era la persona più tranquilla di questo mondo - afferma il ragazzo - Non abbiamo assolutamente idea di cosa è successo e perché è successo o chi l'ha fatto. Mia sorella ci veniva sempre a dire tutto. Se si può immagina re una persona semplice, mia sorella era una persona ancora più semplice. Non abbiamo assolutamente idea. Infatti anche per questo nessuno di noi ci crede ancora." Riguardo le presunte passeggiate serali di Sharon, Christopher aggiunge: "Usciva così tardi solo con il nostro cane, poi… poi basta. Mia sorella non usciva mai, quindi sono certo di questa cosa. Usciva solo con Sergio (il suo compagno, ndr) e basta."

