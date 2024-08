"Quando sarà il momento parleremo. I carabinieri fanno il loro mestiere al meglio. Come facciamo a sapere se l'assassino abita qui? Chi lo sa?".

Queste sono le poche parole pronunciate da Sergio Ruocco, il fidanzato di Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata e uccisa in strada a Terno d'Isola, a i microfoni di Pomeriggio Cinque News.

Il 13 agosto l'uomo è stato ascoltato per circa cinque ore nella caserma dei carabinieri di Bergamo in quanto persona informata sui fatti. L'uomo è stato accompagnato in caserma da suo padre, ma non ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai giornalisti.

"Finché non prendono gli assassini non possiamo più dire niente. Spero che lo prendano. Mio figlio reagisce, non è uno che si lascia andare. Io sono uno che si lascia andare", ha dichiarato il padre di Segio Ruocco.

"Per me qualcuno le ha fatto qualche avance e lei si è rifiutata. Sono cose che penso io", ha aggiunto l'uomo.

