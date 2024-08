Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi: "Voglio che Louis sia felice con Valeria"

Nel corso della puntata di mercoledì 7 agosto, a Pomeriggio Cinque News è andata in onda la seconda parte dell'intervista rilasciata da Manuela Bianchi a Ilaria Dalle Palle, inviata del programma.

La nuora di Pierina Paganelli - la donna di 78 anni uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre in via del Ciclamino a Rimini - ha raccontato cosa sta provando la figlia.

"Ci sono veramente troppe persone che soffrono. Se non è la prima è la seconda, ed è mia figlia. Perché mai come adesso le manca così tanto la nonna, perché oltre a essere una nonna speciale, era di fronte alla nostra porta, per cui tutti i giorni loro si vedevano, stavano insieme, alla sera giocavano a carte, per cui era una bellezza per mia figlia averla lì."

Manuela è tornata a parlare anche di Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci con il quale aveva una relazione extraconiugale e principale sospettato per l'omicidio di Pierina.

"Io non l'ho lasciato andare. Lui è andato da solo, però il fatto che gli ho voluto bene è innegabile e io voglio che lui sia felice, con Valeria, con i suoi figli. Io spero proprio che questa cosa possa succedere nella loro famiglia. Per me sarebbe una gioia immensa scoprire che quello che ho sempre pensato su di lui è vero, cioè che non c'entra niente con questa storia."

Ilaria Dalle Palle ha incontrato anche Valeria Bartolucci, che per la prima volta ha parlato ai microfoni di Pomeriggio Cinque News dopo l'interrogatorio di tre ore che ha affrontato in questura lunedì 5 agosto dopo le accuse di stalking.

"Non rilascio dichiarazioni", dice Valeria mentre scende dall'auto. Ma quando l'inviata di Pomeriggio Cinque News le riporta le intenzioni di Manuela di mettere un punto alla vicenda, Valeria dichiara: "Sì mettiamo un punto. A me quello che dice lei non interessa."

