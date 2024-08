Omicidio Pierina, Manuela Bianchi: "Spero che Valeria non se la prenda con mia figlia"

Dopo il secondo interrogatorio in questura dove Valeria Bartolucci è stata chiamata a rispondere alle accuse di stalking, ai microfoni di Pomeriggio Cinque News torna a parlare Manuela Bianchi. La nuora di Pierina Paganelli - la donna di 78 anni è stata uccisa con 29 coltellate lo scorso 3 ottobre in via del Ciclamino a Rimini - ha raccontato cosa sta provando in queste settimane.

"Io spero che tutto il male che Valeria ha detto che mi vuole fare, se lo deve sfogare lo sfoghi su di me e non su mia figlia - ha dichiarato la donna - Certe cose, come ho già detto, non possono più cambiare, vedi il ritorno di mia suocera che ogni giorno guardiamo quella porta e non torna." Quando l'inviata di Pomeriggio Cinque News Ilaria Dalle Palle le chiede se secondo lei Valeria si sia pentita, Manuela risponde: "No, secondo me no conoscendola, però non è detto che non possiamo fare un passo indietro tutti quanti. Io da parte mia lo garantisco, lo avrei dovuto fare prima, ma ho sbagliato, l'ho già detto. Spero che se ne rendano conto anche gli altri."

Manuela Bianchi ospite in diretta a Pomeriggio Cinque News

L'1 agosto Manuela Bianchi è stata ospite in diretta nello studio di Pomeriggio Cinque News, dove ha tenuto una lunga intervista con Simona Branchetti. In studio, Manuela ha ascoltato la chiamata al 118 che aveva fatto dopo aver trovato il corpo di Pierina: "Quando mi sono accorta che era lei, la disperazione. Non ho riconosciuto i vestiti o niente di lei. Io ho avuto paura per Louis per questo gli ho detto di cancellare i messaggi. Mi preoccupavo per lui". La donna non riesce a trattenere le lacrime riascoltando la chiamata alla polizia.

Rispondendo alle domande di Simona Branchetti, Manuela ha commentato anche la relazione avuta con Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci e principale sospettato per l'omicidio di Pierina Paganelli che attualmente si trova in carcere.

