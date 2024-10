Omicidio Pierina Paganelli, il video esclusivo dell'anziana ancora in vita

Dopo gli ultimi sviluppi, a Pomeriggio Cinque si torna a parlare del caso di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini nel garage di casa sua. Nel corso della puntata di venerdì 25 ottobre viene mandato in onda in trasmissione un video esclusivo che riprende l'anziana donna ancora in vita. Nella clip si vede Pierina seduta su un divano giocare insieme a un cagnolino bianco.

Giovedì 24 ottobre Loris Bianchi - fratello di Manuela, la nuora di Pierina - sarebbe stato convocato in Questura per rispondere a delle domande riguardo l'omicidio della 78enne e l'incidente di Giuliano Saponi - figlio della vittima e cognato di Loris - avvenuto il 7 maggio 2023.

Ai microfoni di Pomeriggio Cinque, Giuliano aveva raccontato di quando era stato ricoverato in ospedale per l'incidente in bicicletta, e di come la madre fosse stata un pilastro fondamentale durante la sua convalescenza: "Il ricordo più bello di mia madre è la sua presenza, tutti i giorni veniva regolarmente. Io dovevo ricominciare a muovermi, a camminare, a fare le cose normali della vita, ma lei c’è sempre stata e mi ha incoraggiato dandomi la forza nei momenti in cui facevo fatica a trovarlo".

Giuliano aveva anche parlato dell'omicidio della madre: "In tutto questo tempo, a parte la tristezza infinita di aver perso una persona così speciale, c’è anche tanta rabbia per quello che è stato fatto". Pierina Gabanelli vittima sarebbe stata colpita da 29 coltellate, un atto che ha portato all'arresto di Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci e amante di Manuela Bianchi, la moglie di Giuliano.

