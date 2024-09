Omicidio Pierina, Manuela sulle foto con Louis: "Non le avevo mai viste prima"

Martedì 17 settembre è stato un giorno importante per il caso di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta accoltellata lo scorso 3 ottobre a Rimini. Nel corso nella giornata è stato di nuovo interrogato in carcere Louis Dassilva - al momento l'unico indagato accusato di aver accoltellato l'anziana donna - che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Nel girono del nuovo interrogatorio a Dassilva, Pomeriggio Cinque ha intervistato Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, che con Louis aveva intrapreso una relazione sentimentale. Tra le questioni affrontate nel corso dell'intervista, anche le foto di Manuela e Louis trovate sul cellulare dell'uomo che testimoniano il legame tra i due. "Io quelle foto non le ho mai viste - dichiara la donna - è vero, io c'ero, ma non le ho mai viste perché Louis le ha fatte con il suo cellulare e non le ha mai fatte vedere, né appena fatte né poi mandate nel corso del tempo." Sull'effetto che le ha fatto nel vedere quegli scatti, Manuela aggiunge: "Certe cose lasciatele… Lasciate qualcosa per me, un sentimento per me."

Nel corso dell'intervista realizzata da Pomeriggio Cinque e mandata in onda martedì 17 settembre, Manuela parla anche delle dichiarazioni di Valeria che metterebbero in dubbio l'alibi del fratello Loris Bianchi. "Mio fratello la sera dell'omicidio di mia suocera è sempre stato con me, senza uscire un solo secondo da casa." Sul perché dopo un anno Valeria abbia detto ciò, Manuela ipotizza: "Visto che adesso l'attenzione sembra essere solo su Louis, sembra che Valeria voglia mettere altra carne al fuoco e voglia attenzionare di nuovo anche Loris."

