Pomeriggio Cinque torna a occuparsi del caso dell'omicidio di Pierina Paganelli, dopo che il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva rimarrà in carcere. Durante una nuova intervista, Loris Bianchi, fratello di Manuela e cognato della vittima, risponde alle recenti dichiarazioni di Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva.

Valeria avrebbe accusato Loris e sua sorella di essere coinvolti nell’omicidio di Pierina, suggerendo che l’esecutore del delitto possa essere stato proprio Loris. In risposta, Loris definisce le affermazioni di Valeria come un "canto del cigno", ritenendo che queste siano giustificazioni da parte sua: "Non si sa più che scuse trovare per la situazione in cui si è trovata. Probabilmente non ha più niente da perdere. Questo fermo mi fa capire che anche Valeria stessa sia arrivata alla conclusione che ormai ci sono poche speranze".

Loris nega ogni accusa di coinvolgimento nell’omicidio: "Io sono cascato dalle nuvole e mia sorella ha detto: Com'è che faccio a dire una cosa simile che tu sei stato con me tutta la sera? Non è assolutamente vero. È una cosa grave".

Loris esprime anche il suo dispiacere per la situazione: "In parte dispiace, perché comunque non è stato ancora giudicato e, ovviamente, come mi hanno detto le forze dell'ordine, non mettiamo dentro una persona a caso".

Bianchi ricorda con affetto la relazione tra Manuela e Louis: "Emozioni forti. Sembrava quasi un amore adolescenziale e la vedevo veramente con la luce negli occhi".

