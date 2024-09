Omicidio Perina Paganelli, Valeria: "Se Louis è in carcere è colpa di Manuela"

Dopo che il Tribunale del Riesame di Bologna ha deciso che Louis Dassilva resterà in carcere, a Pomeriggio Cinque si torna a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli. La trasmissione ha raccolto alcune dichiarazioni rilasciate da Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva.

Quando l'inviata le fa notare la reazione di Manuela Bianchi - che con Louis aveva una relazione extraconiugale - alla decisione del Tribunale del Riesame, Valeria risponde: "L'ha mandato lei lì dentro in carcere, l'ha mandato lei con tutte le bugie che ha detto e che continua a dire. Sarà meglio che la smetta di fare la signora che piange a comando. Perché oltre che disgustosa è pure ridicola. Io mantengo la schiena dritta e la testa alta, ormai la mia vita privata è stata sezionata, però la verità è la verità e tale rimane. Non è importante quante volte Louis ha incontrato la Manuela, quante volte la Manuela implorava connubi carnali, l'importante è che Louis non ha ucciso Pierina e non deve stare in carcere, poi tutto il resto è secondario."

Nonostante la difesa avesse richiesto la scarcerazione di Louis Dassilva o, in alternativa, i domiciliari, il Tribunale ha confermato la detenzione con l'accusa di aver accoltellato la 78enne lo scorso 3 ottobre a Rimini.

Secondo gli inquirenti, le immagini delle telecamere di sorveglianza della farmacia di via del Ciclamino sarebbero cruciali nell'incriminare Dassilva. Le riprese mostrano una sagoma maschile con una particolare andatura che passa davanti all'ingresso del condominio poco dopo l'omicidio. A pochi minuti dal delitto una telecamera catturerebbe un'ombra che, secondo le comparazioni effettuate, corrisponderebbe a Louis Dassilva mentre si allontana dalla scena del crimine.

L'uomo, che ha sempre sostenuto di essere rimasto in casa quella sera, è accusato di aver ucciso Pierina Paganelli per proteggere la sua relazione con la vicina di casa Manuela Bianchi.

