Omicidio Pierina Paganelli, Giuliano Saponi ricorda la madre: "Persona dolce"

A Pomeriggio Cinque, Giuliano Saponi racconta per la prima volta la madre, Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre a Rimini nel garage di casa sua. Saponi la ricorda come "una persona dolce, affettuosa. Aveva un affetto meraviglioso".

Giuliano racconta di quando era stato ricoverato in ospedale per un incidente in bicicletta, e di come la madre fosse stata un pilastro fondamentale durante la sua convalescenza: "Il ricordo più bello di mia madre è la sua presenza, tutti i giorni veniva regolarmente. Io dovevo ricominciare a muovermi, a camminare, a fare le cose normali della vita, ma lei c’è sempre stata e mi ha incoraggiato dandomi la forza nei momenti in cui facevo fatica a trovarlo".

Giuliano commenta così l'omicidio di Pierina Paganelli: "In tutto questo tempo, a parte la tristezza infinita di aver perso una persona così speciale, c’è anche tanta rabbia per quello che è stato fatto". La vittima sarebbe stata colpita da 29 coltellate, un atto che ha portato all'arresto di Louis Dassilva, marito di Valeria Bartolucci e amante di Manuela Bianchi, la moglie di Giuliano.

Giuliano Saponi intervistato a Pomeriggio Cinque

Le indagini della procura suggeriscono un movente passionale, un'ipotesi su cui Giuliano si sofferma: "Potrebbe essere uno dei motivi perché crediamo fermamente nelle indagini e dove sono arrivate. Resta da capire quanto e perché".

Riguardo alla moglie Manuela, che si era allontanata da Pierina, Giuliano conferma che la madre conosceva alcuni aspetti della situazione familiare, ma avevano deciso di affrontarli in privato: "Io e mia mamma avevamo fatto l’accordo di parlare di tutte queste cose che riguardavano la mia famiglia a casa, io dovevo riprendermi. Mia mamma se l’è tenuto per sé, nel suo cuore, quello che pensava e quello che avremmo affrontato successivamente".

In merito a Valeria Bartolucci, Giuliano descrive il rapporto tra le due famiglie come generalmente pacifico: "C’era un rapporto normale tra vicini, c’era stato qualche battibecco in passato però vivevano una vita tranquilla da buoni vicini".

