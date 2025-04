Licia Colò e la maternità a 42 anni: "Non volevo diventare mamma, ma Liala l'ho desiderata tantissimo"

La conduttrice presenta a Verissimo la figlia Liala, che ha 20 anni: "Io non desideravo figli, poi ho conosciuto il mio ex marito e ho voluto tantissimo diventare mamma"

Licia Colò presenta a Verissimo la figlia Liala, nata nel 2005 dal matrimonio con Alessandro Antonino, terminato nel 2023. "Io non avevo mai desiderato dei figli, di questo devo ringraziare Alessandro perché poi Liala l'ho desiderata tantissimo", racconta Licia Colò, 62 anni, diventata mamma all'età di 42 anni.

Il nome Liala nasce dall'unione dei due nomi dei genitori e la parola inglese always (sempre in italiano): "Liala ha le prime due lettere di Licia, poi le prime due lettere di Alessandro e infine la A di always". Riguardo alla maternità, la conduttrice aggiunge: "Io le dico sempre che lei è il frutto dell'amore più bello del mondo perché una donna che non desidera figli, poi si innamora e desidera con tutta se stessa un figlio credo che quello sia proprio amore".

Del carattere della figlia, Licia Colò rivela: "Liala è molto indipendente, ma ne sono felice. Credo che il successo di una mamma sia proprio che il figlio abbia le ali grandi per volare". Liala, come la mamma, è una grande appassionata di viaggi: "Da piccola viaggiavo spesso con la mamma, poi ho scoperto la passione per i viaggi in solo".