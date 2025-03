Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e i lavori che faranno dopo il "Grande Fratello"

Le ex ragazze di "Non è la Rai" parlano a Verissimo del loro futuro lavorativo dopo l'esperienza nel reality

Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi parlano a Verissimo del loro futuro lavorativo dopo l'esperienza nel Grande Fratello.

"Dovrò trovarmi un nuovo lavoro perché la luce dopo il Gf quanto può durare? Un anno? Due? Tre? E poi?", afferma Ilaria Galassi che prima di entrare nella Casa lavorava come badante di una signora a cui è molto affezionata e che si chiama Ausilia. "L'ho rivista, sono andata da lei, abbiamo preso un caffè, abbiamo parlato, mi ha chiesto perché fossi uscita. Lei adesso ha un'altra signora che deve stare con lei anche la notte. Ma è sempre lucidissima", racconta Ilaria Galassi, 48 anni.

Eleonora Cecere, 46 anni, è tornata al suo lavoro di guardia giurata: "Adesso però sono armata perché ho preso il porto d'armi. Sto lavorando dentro al Colosseo. Prima invece ero un o peratore fiduciario (ruolo che si occupa di sicurezza e vigilanza privata non armata ndr) ". Pamela Petrarolo, 48 anni, spera invece di rimanere nel mondo dello spettacolo. "Io resisto e non demordo, altrimenti che ho fatto a fare il Grande Fratello?", afferma con ironia l'ex ragazza di Non è la Rai.