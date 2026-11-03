Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1: l'eredità di Silente

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 è il settimo capitolo della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling. Nella prima parte dell'ultimo volume della saga ideata da J.K. Rowling, Harry deve lasciare la scuola di Hogwarts e dedicarsi alla caccia agli Horcrux, unica possibilità per sconfiggere definitivamente Lord Voldemort.
Harry Potter e il Principe Mezzosangue: l'eredità di Albus Silente
Il preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts non c'è più. Il suo piano è ancora invisibile agli occhi di chi lo sta mettendo - anche inconsapevolmente - in pratica. Per aiutare Harry, Ron ed Hermione nella ricerca, Silente lascia loro in eredità alcun oggetti magici.
Harry Potter e i Doni della Morte: il boccino d'oro
Albus Silente lascia in eredità a Harry Potter il Boccino d'Oro, il primo che il maghetto è riuscito ad afferrare quando giocava a quidditch come cercatore per Grifondoro. Su di esso compare l'incisione Mi apro alla chiusura. Il boccino riconosce chi lo ha toccato per la prima volta grazia a una propria memoria tattile: sicuro che Silente abbia voluto aiutarlo, Harry prende il boccino con molta speranza, ma non accade nulla. Perché il boccino possa essergli davvero d'aiuto, Harry dovrà essere a un passo dalla sconfitta.
Harry Potter e i Doni della Morte: la spada Grifondoro
La spada di Godric Grifondoro è stata forgiata dai folletti ed è indistruttibile, e appare agli agli appartenenti alla sua casata quando si trovano in estrema difficoltà. Harry se ne è già servito per eliminare il Basilisco, e in quel modo la spada si è imbevuta del suo veleno aumentando i propri poteri. Silente se ne è servito per distruggere l'anello della famiglia Gaunt, uno degli horcrux di Voldemort. In teoria l'ex preside di Hogwarts lo affida a Harry: ma l'oggetto non si trova.
Harry Potter e i Doni della Morte: il deluminatore e le Favole di Beda il Bardo
Per Ron ed Hermione, rispettivamente, il professore ha due doni ancora più criptici: un deluminatore e le favole di Beda il Bardo. Il primo è un oggetto magico inventato da Silente stesso: è una sorta di accendino che ha il potere di catturare le luci tutt'intorno e rilasciarle in seguito. Il libro invece contiene delle celebri fiabe per giovani maghi. Tra queste c'è anche La storia dei tre fratelli, indispensabile a Harry, Ron ed Hermione per capire cosa sta cercando Voldemort e cosa serve per sconfiggerlo.
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