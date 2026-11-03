Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 è l'ultimo capitolo della saga ideata da J.K. Rowling. Qui, Harry si prepara ad affrontare Voldemort nello scontro finale a Hogwarts. La saga del famoso maghetto torna da venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.
Dopo la sua morte, Albus Silente ha lasciato in eredità alcuni oggetti magici a Harry, Ron ed Hermione affinché possano affrontare al meglio la caccia agli Horcrux. Tra questi, c'è anche il libro delle Favole di Beda il Bardo, una popolare raccolta di fiabe nel mondo magico, donata a Hermione. Il libro contiene la favola I tre fratelli, ed è attraverso di essa che Harry, Ron e Hermione capiscono cosa sta cercando Voldemort e di cosa hanno bisogno per sconfiggerlo.
La favola narra la leggenda di tre fratelli maghi ai quali appare la Morte: essa decide di regalare a ciascuno di loro un dono a scelta. Il primo riceve la Bacchetta di Sambuco, la più potente del mondo, il secondo la Pietra della Resurrezione per far tornare in vita i propri cari, il terzo il Mantello dell'Invisibilità per nascondersi dalla Morte. I primi due fratelli muoiono proprio a causa dei doni ricevuti, il terzo invece riesce a vivere fino a diventare anziano, scegliendo lui quando levarsi il mantello e farsi trovare dalla Morte.
Nel corso della saga di Harry Potter incontriamo tutti e tre gli oggetti: chi li possiede diventa il padrone della morte, ed è per questo che Voldemort ne è alla disperata ricerca. Harry ricevette il Mantello dell’Invisibilità in forma anonima da Albus Silente durante il suo primo anno a Hogwarts. La Bacchetta di Sambuco è quella che Albus Silente sottrasse a Gellert Grindelwald dopo averlo sconfitto in duello.
Con la morte di Silente, Voldemort è convinto che il nuovo proprietario sia Severus Piton, ma quest'errore gli costerà caro. L'ultimo dono, la Pietra della Resurrezione, si rivelerà a Harry nel momento più difficile, quello in cui dovrà affrontare Voldemort per distruggere l'ultimo Horcrux. Anche in questo caso con la complicità di Silente.