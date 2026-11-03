Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 è l'ultimo capitolo della saga ideata da J.K. Rowling. Qui, Harry si prepara ad affrontare Voldemort nello scontro finale a Hogwarts. La saga del famoso maghetto torna da venerdì 6 novembre 2026 in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Harry Potter e i Doni della Morte: le favole di Beda il Bardo

Dopo la sua morte, Albus Silente ha lasciato in eredità alcuni oggetti magici a Harry, Ron ed Hermione affinché possano affrontare al meglio la caccia agli Horcrux. Tra questi, c'è anche il libro delle Favole di Beda il Bardo, una popolare raccolta di fiabe nel mondo magico, donata a Hermione. Il libro contiene la favola I tre fratelli, ed è attraverso di essa che Harry, Ron e Hermione capiscono cosa sta cercando Voldemort e di cosa hanno bisogno per sconfiggerlo.