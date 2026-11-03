Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2: la ricerca degli Horcrux

Harry Potter e i doni della morte - Parte 2 è l'ultimo capitolo della saga cinematografica di Harry Potter. Con l'ottavo film si conclude la trasposizione per il grande schermo dei sette libri scritti da J.K. Rowling.



Prima dello scontro finale tra Lord Voldemort ed Harry Potter, il ragazzo-che-è-sopravvissuto ha una missione da portare a termine, affidatagli da Albus Silente prima di morire: distruggere tutti gli horcrux, altrimenti Voldemort non si può sconfiggere.



Harry Potter e i doni della morte - Parte 2: cosa sono gli horcrux

Sentiamo parlare per la prima volta degli horcrux nel sesto film, Harry Potter e il principe mezzosangue. A rivelarci cosa siano, non senza difficoltà, è Horace Lumacorno, l'allora docente di pozioni al quale Harry riesce a estorcere un doloroso ricordo.



Un horcrux è un oggetto in cui una persona ha nascosto parte della sua anima. Uno divide la sua anima e ne nasconde parte in un oggetto: così facendo sei protetto se venissi aggredito e il tuo corpo distrutto. La parte nascosta della tua anima continua a vivere: in altre parole, non puoi morire. È con queste parole che molti anni prima Lumacorno rivela al curioso Tom Riddle, allora studente della scuola di Hogwars, cosa sia un horcrux.



Ma come si può dividere l'anima, per poi nasconderne parte in un oggetto? È ancora il professore a spiegarlo al giovane Voldemort: Uccidere fa a brandelli l'anima, è una violazione della natura. Distruggerli non è facile: è una magia così oscura, che per sconfiggerla sono necessari oggetti altrettanto potenti e straordinari. Come la spada di Godric Grifondoro intrisa del veleno di basilisco.