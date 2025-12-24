A Mattina Cinque , interviene un amico di Nathan, il papà della famiglia nel bosco . Gli avvocati della famiglia avrebbero presentato del materiale per confutare le tesi all'interno dell'ordinanza del 20 dicembre. Un provvedimento giudiziario avrebbe impedito il rientro a casa e disposto ulteriori accertamenti sulle competenze genitoriali della coppia.

" Nathan ha un'aria molto delusa . Sono deluso anch'io, una decisione che sta condannando questa famiglia che, secondo il mio punto di vista, non ha fatto niente di male ".

Famiglia nel bosco, parla un amico di Nathan

L'amico di Nathan conosce molto bene la famiglia e spiega il suo punto di vista sulla vicenda: "Io credo che questa vicenda è stata strumentalizzata. Io vivo qui e sembra sia stato scritto del falso, come il fatto che i bambini non socializzavano. Non è vero. Io li ho visto sempre socializzare i bimbi".

"Nathan l'ho sentito due giorni fa ed era molto deluso. Si aspettava un ricongiungimento immediato, cosa che non è avvenuta", conclude l'uomo.

Sulle condizioni attuali dei minori, è intervenuta la pediatra che si occuperà delle visite ai tre bambini della famiglia nel bosco: "I bambini stanno bene. Li ho visti, però per visitarli mi organizzerò al meglio perché con questi bambini bisogna avere un approccio positivo e quindi avevo pensato di portare loro qualcosa, di giocarci insieme e di visitarli".

