Famiglia nel bosco, la pediatra: "I bambini devono essere in sicurezza"

La dottoressa spiega il motivo del suo primo accesso in casa famiglia, chiarendo che si è trattato di una valutazione preliminare rispetto alle condizioni cliniche già segnalate: "Io sono passata alla casa famiglia per vederli, solo per capire se la situazione che era stata descritta dalla precedente collega era in miglioramento o meno".

La pediatra che visiterà i bambini della famiglia nel bosco

Sulle condizioni attuali dei minori, la pediatra rassicura: "I bambini stanno bene". Precisa però che la visita vera e propria richiederà tempi e modalità adeguate: "Li ho visti, però per visitarli mi organizzerò al meglio perché con questi bambini bisogna avere un approccio positivo e quindi avevo pensato di portare loro qualcosa, di giocarci insieme e di visitarli".

"I bambini devono essere in sicurezza. Io penso che a breve mi chiameranno per un consulto, per un incontro in casa famiglia", conclude.

A Dentro la notizia era intervenuta anche la primaria di pediatria che aveva soccorso i bambini dopo la grave intossicazione alimentare del 23 settembre 2024, ricordando le condizioni in cui erano arrivati in ospedale: "I bambini erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione, spaventati e le condizioni igieniche chiaramente non erano ottimali".

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, spiega in diretta che sul territorio starebbe crescendo una mobilitazione di protesta a sostegno della famiglia e del diritto di scelta educativa, in attesa che venga stabilito se e quando potrà esserci un ricongiungimento.

