Famiglia nel bosco, la pediatra: "I bambini devono essere in sicurezza"

A Dentro la notizia interviene la pediatra che si occuperà delle visite ai tre bambini della famiglia nel bosco, dopo che le ultime notizie parlano di un provvedimento giudiziario che avrebbe impedito il rientro a casa e disposto ulteriori accertamenti sulle competenze genitoriali della coppia.
La dottoressa spiega il motivo del suo primo accesso in casa famiglia, chiarendo che si è trattato di una valutazione preliminare rispetto alle condizioni cliniche già segnalate: "Io sono passata alla casa famiglia per vederli, solo per capire se la situazione che era stata descritta dalla precedente collega era in miglioramento o meno".
Sulle condizioni attuali dei minori, la pediatra rassicura: "I bambini stanno bene". Precisa però che la visita vera e propria richiederà tempi e modalità adeguate: "Li ho visti, però per visitarli mi organizzerò al meglio perché con questi bambini bisogna avere un approccio positivo e quindi avevo pensato di portare loro qualcosa, di giocarci insieme e di visitarli".
"I bambini devono essere in sicurezza. Io penso che a breve mi chiameranno per un consulto, per un incontro in casa famiglia", conclude.
A Dentro la notizia era intervenuta anche la primaria di pediatria che aveva soccorso i bambini dopo la grave intossicazione alimentare del 23 settembre 2024, ricordando le condizioni in cui erano arrivati in ospedale: "I bambini erano molto provati, erano sofferenti, sono arrivati che stavano male, quindi erano anche in condizioni di disidratazione, spaventati e le condizioni igieniche chiaramente non erano ottimali".
Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, spiega in diretta che sul territorio starebbe crescendo una mobilitazione di protesta a sostegno della famiglia e del diritto di scelta educativa, in attesa che venga stabilito se e quando potrà esserci un ricongiungimento.