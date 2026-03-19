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Forbidden Fruit

SERIE TV19 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 20 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda venerdì 20 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3Safak Pekdemir (Zehra Argun) in una scena di Forbidden Fruit 3

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 20 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 20 marzo

Akin fa credere a Zehra di avere un grande seguito sul suo canale online e prova a convincerla a pubblicare più video insieme a Yildiz.

Nel frattempo Ender, con l’aiuto di Caner e Asuman, tenta in tutti i modi di spingere Yildiz di nuovo tra le braccia di Halit.

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