La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda venerdì 20 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akin fa credere a Zehra di avere un grande seguito sul suo canale online e prova a convincerla a pubblicare più video insieme a Yildiz.
Nel frattempo Ender, con l’aiuto di Caner e Asuman, tenta in tutti i modi di spingere Yildiz di nuovo tra le braccia di Halit.