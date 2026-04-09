Un'icona assoluta e un artista che non smette mai di stupire. Domenica 12 aprile a Verissimo, l’unico e il solo Cristiano Malgioglio.
Classe 1945, Cristiano Malgioglio nasce a Ramacca, Catania. Dopo essersi diplomato in ragioneria, negli anni Sessanta si trasferisce a Genova dalla sorella. Nel capoluogo ligure viene a contatto con alcuni cantautori della cosiddetta scuola genovese, come Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André. Proprio quest'ultimo lo aiuterà a entrare in contatto con alcune importanti case discografiche.
Negli anni Settanta, Cristiano Malgioglio inizia la sua esperienza professionale come autore di canzoni, che lo porteranno nel tempo a scrivere brani per grandi nomi della musica italiana, tra i quali spiccano Giuni Russo e Mina. Parallelamente alla sua carriera nell'ambiente musicale italiano, Cristiano Malgioglio coltiva la sua esperienza come autore e interprete anche in Paesi come Spagna, Cuba, Brasile.
Dagli anni 2000, Cristiano Malgioglio ottiene un grande successo anche in tv, non più solo come autore di musiche e brani, ma come ospite, opinionista, concorrente di reality e showman. Dal 2023 ricopre il ruolo di giudice nella fase serale di Amici di Maria De Filippi.