Gaia Moretto e Valentina Arrighetti sono diventate mamme: è nato Gioele

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti sono diventate mamme . Le ex pallavoliste hanno annunciato su Instagram, tramite un post congiunto, la nascita de l primo figlio Gioele , venuto al mondo il 18 marzo. Nella didascalia del carosello di foto pubblicato sui social, le due neo mamme hanno ripercorso i momenti che hanno portato alla nascita del loro primogenito: "Breve cronistoria: 17/03, ore 11: "Dai su facciamo ste foto con il pancione al volo". Ore 12.15 (non documentato da foto): ci chiamano per induzione non programmata entro sera. Ore 16.30: partiamo per l’ospedale. Ore 19: sistemate in camera dopo i controlli. Ore 22: inizia l’induzione e i diversi monitoraggi. 18/03/2026, ore 7.59: conosciamo Gioele. Ore 21.00: finalmente sushi. Il resto è tutto da scrivere".

Gaia Moretto, 31 anni, e Valentina Arrighetti, 41 anni, hanno annunciato di aspettare un bambino a febbraio con uno scatto condiviso su Instagram in cui si vede il pancione. "Ti aspettiamo", le parole a corredo del post. La coppia si è unita civilmente a giugno del 2025.

Ospiti a Verissimo, Gaia Moretto e Valentina Arrighetti avevano ripercorso la loro storia d'amore. "Ci siamo conosciute in pandemia, quando abbiamo collaborato a un progetto legato alla pallavolo. Abbiamo lavorato insieme finché ci siamo rese conto che anche alla fine della giornata lavorativa ci faceva piacere continuare a conoscerci", aveva raccontato Gaia Moretto.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gaia Moretto e Valentina Arrighetti a Verissimo.