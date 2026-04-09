Gaia Moretto e Valentina Arrighetti sono diventate mamme: è nato Gioele

Gaia Moretto e Valentina Arrighetti sono diventate mamme. Le ex pallavoliste hanno annunciato su Instagram, tramite un post congiunto, la nascita del primo figlio Gioele, venuto al mondo il 18 marzo. Nella didascalia del carosello di foto pubblicato sui social, le due neo mamme hanno ripercorso i momenti che hanno portato alla nascita del loro primogenito: "Breve cronistoria: 17/03, ore 11: "Dai su facciamo ste foto con il pancione al volo". Ore 12.15 (non documentato da foto): ci chiamano per induzione non programmata entro sera. Ore 16.30: partiamo per l’ospedale. Ore 19: sistemate in camera dopo i controlli. Ore 22: inizia l’induzione e i diversi monitoraggi. 18/03/2026, ore 7.59: conosciamo Gioele. Ore 21.00: finalmente sushi. Il resto è tutto da scrivere".
Gaia Moretto, 31 anni, e Valentina Arrighetti, 41 anni, hanno annunciato di aspettare un bambino a febbraio con uno scatto condiviso su Instagram in cui si vede il pancione. "Ti aspettiamo", le parole a corredo del post. La coppia si è unita civilmente a giugno del 2025.
Ospiti a Verissimo, Gaia Moretto e Valentina Arrighetti avevano ripercorso la loro storia d'amore. "Ci siamo conosciute in pandemia, quando abbiamo collaborato a un progetto legato alla pallavolo. Abbiamo lavorato insieme finché ci siamo rese conto che anche alla fine della giornata lavorativa ci faceva piacere continuare a conoscerci", aveva raccontato Gaia Moretto.
Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gaia Moretto e Valentina Arrighetti a Verissimo.