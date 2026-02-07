Gaia Moretto e Valentina Arrighetti aspettano un bambino

Gaia Moretto, 31 anni, e Valentina Arrighetti, 41 anni, si sono unite civilmente a giugno del 2025. Ospiti a Verissimo, avevano ripercorso la loro storia d'amore. "Ci siamo conosciute in pandemia, quando abbiamo collaborato a un progetto legato alla pallavolo. Abbiamo lavorato insieme finché ci siamo rese conto che anche alla fine della giornata lavorativa ci faceva piacere continuare a conoscerci", ha raccontato Gaia Moretto.



Riguardo all'idea di unirsi civilmente, Valentina ha aggiunto: "Sono stata io a proporlo, avevo bisogno di tempo, avevo deciso di chiederle di sposarmi almeno un anno e mezzo prima di farlo. Poi quando mi sono sentita pronta gliel'ho chiesto".



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gaia Moretto e Valentina Arrighetti a Verissimo.