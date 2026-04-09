Francesca Lollobrigida: “Voglio un altro figlio. Tornare a pattinare dopo? Sarebbe egoistico"

"Ho 35 anni, non mi sento un esempio, non penso di essere niente di speciale: ho solo dimostrato che è possibile fare certe cose e diventare una mamma campionessa": Francesca Lollobrigida parla in un'intervista a Repubblica della maternità e del desiderio di allargare presto la famiglia.



"Ho sempre programmato tutto, anche la gravidanza e ora voglio un altro figlio", afferma la campionessa olimpica, già mamma di Tommaso, nato nel 2023. Alla domanda se dopo la seconda gravidanza intenda tornare sui pattini come dopo la prima, Francesca Lollobrigida risponde: "Quando nascerà il secondo che faccio? Porto via il fratellino a Tommaso e giro il mondo? Oppure li lascio tutti e due a casa? Tommaso a volte dice: 'Mamma via no, mamma è mia'. Forse continuare sarebbe egoistico: 250 giorni all'anno lontana da casa fanno uscire di testa. Ora voglio solo stare tranquilla e pattinare per la gioia di farlo".



Il suo futuro lo immagina così: "Mi piacerebbe restare nello sport, magari come dirigente perché non avrò mai la pazienza di allenare, mi manca la vocazione". Gli scatti di Francesca Lollobrigida insieme al figlio Tommaso hanno fatto il giro del mondo dopo la vittoria dell'oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina. "Me lo sono andata a prendere, non c'era niente di preparato, lui voleva la mamma e io volevo lui". Un gesto, il suo, che è stato anche criticato: "Peccato che proprio qualche donna non abbia capito, sui social mi hanno scritto di tutto. Una ha chiesto: 'La prossima volta ti porti pure il cane?'. Semmai il gatto, che non è manco tanto fortunato: gli mancano una zampa e un pezzo di muso".



Francesca Lollobrigida a Verissimo: "Ora il mio obiettivo è allargare la famiglia"

