Matteo Berrettini e Alessandro Borghi

Alessandro Borghi si racconta a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alessandro Borghi, 39 anni, aveva parlato del suo esordio nel mondo della recitazione: "Io ho sempre fatto pugilato, ma grazie ad alcuni amici ho iniziato a fare lo stuntman e poi sono diventato attore".

Nato a Roma il 19 settembre 1986, Alessandro Borghi è diventato per la prima volta papà nel 2023, quando insieme alla compagna Irene Forti ha dato il benvenuto al figlio Heima.

Nel corso di un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter Italia, l'artista romano aveva spiegato l'origine del nome del primogenito: "Io e Irene abbiamo scoperto di essere appassionati di montagna insieme e, per fortuna, abbiamo condiviso sin da subito questi viaggi al freddo, in cui facevamo lunghe camminate. Una volta siamo stati in Islanda, la nostra guida era un uomo molto dolce e gentile che un giorno ci ha raccontato una cosa molto particolare. Eravamo su una strada dove a sinistra c'era il temporale e a destra il sole, si è girato e ci ha detto che loro usano una parola per dire che si è a casa e allo stesso tempo nel mondo. E quella parola è 'heima'. Io ci ho pensato, e la sera, tornando a casa, ho detto a Irene che sarebbe stato un nome bellissimo da dare a una persona".

