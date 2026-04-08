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COMPLEANNI08 aprile 2026

Alessia Mancini, gli auguri per gli 11 anni del figlio Orlando: "Vorrei vederti sempre così felice"

La showgirl ha condiviso sui social una dedica a corredo di uno scatto di famiglia per l'undicesimo compleanno del figlio
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Alessia Mancini con Flavio Montrucchio e il figlio Alessia Mancini con Flavio Montrucchio e il figlio

Alessia Mancini ha condiviso su Instagram delle tenere foto di famiglia in occasione del compleanno del figlio Orlando che ha compiuto 11 anni. Gli scatti - dove appare, oltre alla showgirl e al secondogenito, anche Flavio Montrucchio, marito di Alessia e padre di Orlando - sono accompagnati da una dolce dedica.

"11 candeline. E io che ogni anno esprimo lo stesso desiderio: vederti sempre così felice! Buon compleanno amore mio", scrive Alessia Mancini a corredo della pubblicazione social.

Per la famiglia Mancini-Montrucchio il 2026 è un anno di compleanni importanti, come il 18esimo della figlia Mya, primogenita della coppia. A febbraio, Alessia Mancini ha condiviso su Instagram il video delle prove dell'abito per la festa dei 18 anni di Mya.

Mya, la figlia di Alessia ManciniMya, la figlia di Alessia Mancini

Alessia Mancini e l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alessia Mancini aveva parlato del suo amore per i figli Mya e Orlando: "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri".

"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva aggiunto la showgirl e conduttrice.

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