Alessia Mancini con Flavio Montrucchio e il figlio

Alessia Mancini ha condiviso su Instagram delle tenere foto di famiglia in occasione del compleanno del figlio Orlando che ha compiuto 11 anni. Gli scatti - dove appare, oltre alla showgirl e al secondogenito, anche Flavio Montrucchio , marito di Alessia e padre di Orlando - sono accompagnati da una dolce dedica.

Mya, la figlia di Alessia Mancini

Alessia Mancini e l'amore per i figli condiviso a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alessia Mancini aveva parlato del suo amore per i figli Mya e Orlando: "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri".

"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva aggiunto la showgirl e conduttrice.