Alessia Mancini ha condiviso su Instagram delle tenere foto di famiglia in occasione del compleanno del figlio Orlando che ha compiuto 11 anni. Gli scatti - dove appare, oltre alla showgirl e al secondogenito, anche Flavio Montrucchio, marito di Alessia e padre di Orlando - sono accompagnati da una dolce dedica.
"11 candeline. E io che ogni anno esprimo lo stesso desiderio: vederti sempre così felice! Buon compleanno amore mio", scrive Alessia Mancini a corredo della pubblicazione social.
Per la famiglia Mancini-Montrucchio il 2026 è un anno di compleanni importanti, come il 18esimo della figlia Mya, primogenita della coppia. A febbraio, Alessia Mancini ha condiviso su Instagram il video delle prove dell'abito per la festa dei 18 anni di Mya.
Ospite a Verissimo, Alessia Mancini aveva parlato del suo amore per i figli Mya e Orlando: "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri".
"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva aggiunto la showgirl e conduttrice.