Mya, la figlia di Alessia Mancini

Alessia Mancini, 47 anni, condivide su Instagram un tenero momento madre e figlia. Nel video pubblicato sui social, si vede Mya , la primogenita della showgirl e di Flavio Montrucchio , provare alcuni abiti in vista della festa per i suoi 18 anni che compirà ad aprile. "Scegliere l’abito per i tuoi 18? Sarà un parto - scherza Alessia Mancini nella didascalia della pubblicazione social in cui si vede la prova d'abito della figlia - E pensare che mi sembravi nata ieri. Il tempo non passa. Corre".

Alessia Mancini e l'amore per i figli raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo, Alessia Mancini aveva parlato del suo legame con i figli Mya e Orlando, nati dall'amore con Flavio Montrucchio, suo marito dal 2003. "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri", aveva dichiarato la showgirl.

"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva poi aggiunto Alessia Mancini.