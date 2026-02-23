Alessia Mancini, 47 anni, condivide su Instagram un tenero momento madre e figlia. Nel video pubblicato sui social, si vede Mya, la primogenita della showgirl e di Flavio Montrucchio, provare alcuni abiti in vista della festa per i suoi 18 anni che compirà ad aprile. "Scegliere l’abito per i tuoi 18? Sarà un parto - scherza Alessia Mancini nella didascalia della pubblicazione social in cui si vede la prova d'abito della figlia - E pensare che mi sembravi nata ieri. Il tempo non passa. Corre".
Lo scorso anno, in occasione del 17esimo compleanno di sua figlia, Alessia Mancini aveva condiviso sul suo profilo Instagram delle dolci parole per festeggiare Mya. "Non sai ancora cosa vorrai fare da grande, ma ogni tuo sogno sarà anche il mio. Buon compleanno creatura meravigliosa. Ti amo, anche quando mi rubi i vestiti", scriveva la showgirl a corredo di alcune foto della festa in famiglia insieme a Flavio Montrucchio e a Orlando, secondo figlio della coppia.
Ospite a Verissimo, Alessia Mancini aveva parlato del suo legame con i figli Mya e Orlando, nati dall'amore con Flavio Montrucchio, suo marito dal 2003. "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri", aveva dichiarato la showgirl.
"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva poi aggiunto Alessia Mancini.