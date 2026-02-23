Kaspar Capparoni, l'intervista in 100 secondi

Dal rapporto complesso con il papà alla burrascosa separazione dalla sua prima moglie: Kaspar Capparoni si è raccontato a Verissimo.



"Con papà ci siamo persi, trovati, ripersi, ritrovati", ha detto l'attore, 61 anni, che da bambino ha sofferto l'assenza del padre dopo la separazione dei suoi genitori. "È arrivato poi un giorno in cui purtroppo papà si è ammalato di un brutto male. E lui ci ha voluti un po' a tutti e ci ha chiamati come per chiedere perdono", ha raccontato l'attore.



Un momento difficile della vita di Kaspar Capparoni è segnato dall'accusa di maltrattamenti da parte dell'ex moglie, da cui è stato poi assolto. "Sono stato allontanato dai miei figli per una cosa inventata. Non mi potevo avvicinare e per me è stato come se tutto fosse crollato. Devo ringraziare i miei figli per avermi dato la forza di continuare e combattere", ha affermato l'attore, che dal primo matrimonio ha avuto i figli Sheherazade (1993) e Joseph (2000). Successivamente è diventato anche papà di Alessandro (2008) e Daniel (2013), avuti con la seconda moglie Veronica Maccarone.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Kaspar Capparoni a Verissimo.