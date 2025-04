La showgirl ha condiviso su Instagram un post con una dolce dedica per celebrare il compleanno della figlia Mya

"Sei da sempre la mia piccola Principessa, ora non più tanto piccola".

Con queste parole, inizia un dolce post scritto da Alessia Mancini sul suo profilo Instagram per festeggiare il 17esimo compleanno di sua figlia Mya.

La showgirl ha condiviso alcune foto della festa in famiglia tra scatti in spiaggia e il momento della torta di compleanno insieme a Flavio Montrucchio e Orlando, secondo figlio della coppia.

"Non sai ancora cosa vorrai fare da grande, ma ogni tuo sogno sarà anche il mio. Buon compleanno creatura meravigliosa. Ti amo, anche quando mi rubi i vestiti", è la dedica piena d'amore scritta da Alessia Mancini per la sua primogenita.

Nel mese di aprile, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio avevano festeggiato anche il compleanno del loro secondo figlio, che ha compiuto dieci anni.

Alessia Mancini e l'amore per i figli

A Verissimo Alessia Mancini aveva parlato del suo amore per i figli Mya e Orlando: "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri".

"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva aggiunto Alessia Mancini.