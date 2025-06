Lorella Cuccarini, la foto con i quattro figli

Lorella Cuccarini ha condiviso sul suo profilo Instagram un dolce scatto che la ritrae insieme ai suoi quattro figli. Nell'immagine, l'insegnante di Amici è avvolta da un tenero abbraccio famigliare, circondata dall'amore dei figli avuti con il marito Silvio Capitta, conosciuto come Silvio Testi, con cui Lorella Cuccarini si è sposata nel 1991.

Dal loro solido legame sono nati quattro figli: il 4 agosto del 1994 è arrivata la primogenita Sara, due anni dopo, il 19 settembre del 1996, Giovanni e il 2 maggio del 2000 la loro famiglia si è allargata con l'arrivo dei gemelli Chiara e Giorgio.

Lorella Cuccarini e l'amore per i suoi figli

Lorella Cuccarini, ospite a Verissimo, aveva parlato dell'amore per i suoi figli e dell'orgoglio che prova nel vederli raggiungere i loro obiettivi, anche se lontani dal mondo dello spettacolo. "I miei figli non hanno mai pensato di intraprendere la mia carriera, forse perché hanno assorbito tanto in questi anni di quello che ho fatto. Sono sempre stati anche tanto orgogliosi e fieri di me. Hanno compreso i sacrifici, ma anche la passione che bisogna metterci".

Lorella ha poi aggiunto: "Io sono contenta di questo. Penso sia giusto che seguano i loro obiettivi e i loro sogni, che devono essere i loro e non devono assomigliare a quelli di nessun altro".