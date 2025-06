Veronica Peparini, le foto in piscina con le gemelline

"Mano nella mano, sempre più lontano", scrive Andreas Muller nella didascalia del post pubblicato su Instagram, citando Un mondo a parte di Jovanotti. Il ballerino mostra alcuni dolci momenti di una giornata in piscina con Veronica Peparini e le gemelline Ginevra e Penelope, nate il 18 marzo 2024.

Nella prima foto, in bianco e nero, Veronica Peparini tiene dolcemente per mano una delle figlie, mentre nelle altre le piccole si divertono giocando in acqua.

Andreas Muller e Veronica Peparini, presto sposi

Andreas Muller e Veronica Peparini affronteranno a breve un nuovo passo importante per la loro storia d'amore: il matrimonio, previsto per settembre 2025. "Non abbiamo ancora una data ufficiale", aveva spiegato a Verissimo la coppia, "ma sarà proprio quel mese".

La coppia legata sentimentalmente dal 2018, dopo l'incontro ad Amici, a marzo 2024 ha accolto la nascita di due gemelline, Ginevra e Penelope, battezzate esattamente un anno dopo.

"Per me non era scontato che potessi vivere questa gioia dopo tanti anni. Non l'avrei mai pensato e mai immaginato nella mia vita", aveva raccontato la coreografa a Verissimo. Della maternità a 53 anni aveva aggiunto: "Con i miei primi due figli mi dovevo anche realizzare come professionista e come persona, oggi sono più appagata e vivo le piccoline diversamente".