Veronica Peparini e Andreas Muller, il battesimo delle figlie Ginevra e Penelope

Veronica Peparini e Andreas Muller mostrano a Verissimo le immagini del battesimo delle figlie Ginevra e Penelope, nate il 18 marzo 2024.

Il battesimo è avvenuto il giorno del primo compleanno delle gemelline: "Abbiamo fatto un'unica grande festa". Del suo primo anno da papà, Andreas Muller, 28 anni, dice: "Le mie figlie riempiono le mie giornate. Sono il pensiero fisso della mia vita, tutto il resto ruota attorno". Per Veronica Peparini, 54 anni, quella delle gemelline è stata la terza gravidanza dopo Daniele, 17 anni, e Olivia, 12 anni, nati dal matrimonio con Fabrizio Prolli.

"Per me non era scontato che potessi vivere questa gioia dopo tanti anni. Non l'avrei mai pensato e mai immaginato nella mia vita", afferma la coreografa. Della maternità a 53 anni aggiunge: "Con i miei primi due figli mi dovevo anche realizzare come professionista e come persona, oggi sono più appagata e vivo le piccoline diversamente".

Dopo il battesimo delle figlie, la prossima cerimonia importante per Veronica Peparini e Andreas Muller sarà il matrimonio: "Ci sposeremo a settembre".