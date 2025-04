Alessia Mancini, gli auguri al figlio Orlando: "10 anni di te"

La showgirl ha condiviso sui social un post per il decimo compleanno del figlio

Alessia Mancini ha condiviso sui social un dolce scatto del figlio Orlando in occasione del suo decimo compleanno.

"I tuoi occhi belli dicono tutto. Buon compleanno amore della mia vita!", ha scritto la showgirl nella dedica su Instagram, aggiungendo un cuore alla foto del figlio che sorride davanti al dolce con le candeline.

Anche Flavio Montrucchio, che a Verissimo aveva ripercorso la sua storia d'amore con Alessia Mancini, ha postato alcune storie su Instagram per il compleanno del figlio.

Alessia Mancini e l'amore per i figli

A Verissimo Alessia Mancini aveva parlato del suo amore per i figli Mya e Orlando: "Orlando è un bambino adorabile e molto mammone. Lui e Mya sono la mia forza: li sto seguendo ora al massimo, perché so che un giorno avranno la loro vita e non voglio essere d'intralcio. Vorrei che i miei figli siano sinceri, educati e rispettosi nei confronti degli altri".

"Voglio godermeli ora, con leggerezza e naturalezza. Ci sto riuscendo e, quindi, sono contenta. Essere mamma è difficile, perché li vorresti accontentare sempre, ma è giusto anche dire dei no", aveva aggiunto Alessia Mancini.