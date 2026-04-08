Arianna Fontana con il marito

Nel rispondere ad alcune domande poste dai fan tramite le sue storie Instagram, Arianna Fontana, 36 anni il prossimo 14 aprile, ha spiegato perché ha scelto come allenatore il marito Anthony Lobello, ex pattinatore italo-americano, sposato nel 2014.

"Perché nel 2017 ho capito che, se avessi continuato ad affidarmi a chi in quel momento non aveva più la lucidità, la visione e la fame necessarie per guidarmi, avrei rischiato di sprecare anni importanti della mia carriera. E io questo non potevo permetterlo", risponde la campionessa alla domanda "Perché ti allena tuo marito?" posta da un follower.

Arianna Fontana continua condividendo i motivi della sua scelta: "Nello sport di altissimo livello non puoi affidarti all'abitudine, alla comodità o a ciò che semplicemente è sempre stato così. Devi scegliere chi ti fa davvero migliorare, chi sa leggerti, spingerti e portarti oltre. E io quella scelta l'ho fatta. E alla fine non conta il ruolo sulla carta. Conta se la persona riesce davvero a portarti più vicino alla visione migliore di te. E per me è stato così. E i risultati, poi, parlano da soli".

Arianna Fontana, l'amore per il marito raccontato a Verissimo