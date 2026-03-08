Arianna Fontana: "In futuro con Anthony vorremmo diventare genitori"

Arianna Fontana parla a Verissimo della sua storia d'amore con il marito Anthony Lobello, che ha sposato nel 2014. E rivela di avere il desiderio in futuro di diventare mamma.



"Ci siamo conosciuti nel 2006, ma abbiamo iniziato a parlare intorno al 2011. Abbiamo subito sentito che c'era un bel feeling. Poi a un certo punto lui ha deciso di trasferirsi in Italia. Un giorno si è presentato e ha detto: 'Sono qua per te'. È stato un po' complicato perché io stavo con un altro ragazzo. Lui però non ha mollato. Poi con l'altro ragazzo la relazione non è andata a buon fine", racconta la campionessa, 35 anni, che guida la classifica degli atleti più medagliati nella storia olimpica italiana.

Riguardo alla decisione di farsi seguire dal marito, ex pattinatore di short track italo-americano, come allenatore, Arianna Fontana spiega: "Eravamo già sposati e ci abbiamo messo un annetto a prendere questa decisione. Per fare un passo del genere dovevamo essere sicuri. Ma i risultati ci hanno dato ragione".



Arianna Fontana ha anche rivelato di volere un giorno diventare mamma: "Se saremo fortunati, se Dio vorrà, è qualcosa che io e Anthony cercheremo".