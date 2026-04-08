Rudy Zerbi, 57 anni, pubblica tra le sue storie Instagram uno stralcio di messaggio scambiato con il figlio Edoardo in cui scrive, insieme a un cuore rosso: "Edo sto iniziando a fare confusione con i figli. A te piacciono le fragole o no? Sono rincoglionito, scusami!". Dopo aver condiviso il scherzoso scambio di battute con il suo terzogenito, l'insegnante di Amici coglie l'occasione di condividere con i suoi fan su Instagram un sondaggio: "Quali sono le cose che i vostri genitori dimenticano sempre di voi?".
A marzo Edoardo Zerbi ha compiuto 17 anni e per l'occasione papà Rudy ha pubblicato sui social un carosello di foto con il figlio, accompagnato da dei teneri auguri: "17 anni di amore! Buon compleanno Edo!".
Rudy Zerbi ama scherzare con i suoi quattro figli Tommaso, Luca, Edoardo e Leo, anche sui social. Lo scorso anno, il conduttore aveva condiviso su Instagram alcuni momenti di relax a Capri con i figli, commentando uno scatto di famiglia con la sua solita ironia: "Tutti gli Zerbini riuniti per una breve vacanza con papà".
Il conduttore e insegnante di Amici ha parlato spesso a Verissimo del legame con i suoi quattro figli avuti con tre compagne diverse: Tommaso e Luca sono nati dal matrimonio con Simona; Edoardo è nato nel 2009 dalla relazione con l'attrice Carlotta Miti; e Leo è nato nel 2015 dalla storia con Maria Soledad Temporini.
"Il mio più grande successo è avere mantenuto una famiglia unita. La mia più grande soddisfazione è vedere i miei quattro figli, che, nonostante abbiano mamme diverse, crescono insieme felici", aveva detto Rudy Zerbi nel 2018. Nel 2023, aveva definito i suoi figli "il mio disco di platino".