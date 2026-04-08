Padri e figli 08 aprile 2026

L'insegnante di Amici condivide su Instagram uno stralcio di un messaggio scritto al figlio Edoardo e scherza con i suoi follower

Rudy Zerbi con il figlio Edoardo

Rudy Zerbi, 57 anni, pubblica tra le sue storie Instagram uno stralcio di messaggio scambiato con il figlio Edoardo in cui scrive, insieme a un cuore rosso: "Edo sto iniziando a fare confusione con i figli. A te piacciono le fragole o no? Sono rincoglionito, scusami!". Dopo aver condiviso il scherzoso scambio di battute con il suo terzogenito, l'insegnante di Amici coglie l'occasione di condividere con i suoi fan su Instagram un sondaggio: "Quali sono le cose che i vostri genitori dimenticano sempre di voi?". A marzo Edoardo Zerbi ha compiuto 17 anni e per l'occasione papà Rudy ha pubblicato sui social un carosello di foto con il figlio, accompagnato da dei teneri auguri: "17 anni di amore! Buon compleanno Edo!". Rudy Zerbi ama scherzare con i suoi quattro figli Tommaso, Luca, Edoardo e Leo, anche sui social. Lo scorso anno, il conduttore aveva condiviso su Instagram alcuni momenti di relax a Capri con i figli, commentando uno scatto di famiglia con la sua solita ironia: "Tutti gli Zerbini riuniti per una breve vacanza con papà".

Il conduttore e insegnante di Amici ha parlato spesso a Verissimo del legame con i suoi quattro figli avuti con tre compagne diverse: Tommaso e Luca sono nati dal matrimonio con Simona; Edoardo è nato nel 2009 dalla relazione con l'attrice Carlotta Miti; e Leo è nato nel 2015 dalla storia con Maria Soledad Temporini.