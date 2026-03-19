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La forza di una donna

SERIE TV19 marzo 2026

La forza di una donna 3, le anticipazioni del 20 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 3, in onda venerdì 20 marzo su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Fazilet e Raif in una scena de La forza di una donna 3Fazilet e Raif in una scena de La forza di una donna 3

Nella nuova puntata di venerdì 20 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Fazilet propone a Bahar di collaborare.

La forza di una donna 3: cosa succede il 20 marzo

Fazilet propone a Bahar di collaborare per la stesura di un nuovo romanzo, che sarà incentrato unicamente sulla sua storia.

La forza di una donna 3 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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