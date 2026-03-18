Giusy Buscemi (Vanina) e Giorgio Marchesi (Paolo Malfitano) in Vanina 2

L'ultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2, la nuova serie con protagonista Giusy Buscemi, andrà in onda mercoledì 25 marzo in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni del finale di Vanina 2. Su Mediaset Infinity, potete scoprire il cast e i personaggi della serie Vanina 2.

Vanina 2, anticipazioni dell'ultima puntata

Una nuova indagine porta Vanina a dover collaborare con Paolo, che torna a Catania dopo un periodo di assenza.

Gestire i rapporti con l'uomo non sarà facile per il vicequestore ma la priorità è individuare l'assassino di Thomas Ruscica, giovane e coraggioso volontario della parrocchia.

Attraverso le indagini, Vanina scoprirà un segreto utile ad avvicinarsi sempre più a Salvatore Fratta.

Dove vedere Vanina 2 in streaming gratis

Le nuove puntate di Vanina 2 saranno disponibili in contemporanea con la diretta televisiva su Mediaset Infinity e successivamente in streaming gratis sulla piattaforma.

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