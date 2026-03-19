Una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà venerdì 20 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 20 marzo

Nella puntata di venerdì 20 marzo, il duca de Carval y Cifuentes si presenta a La Promessa con la scusa di un guasto alla sua automobile che lo costringe a fermarsi.

La sua presenza manda in subbuglio l’intero palazzo, soprattutto perché Curro e Adriano, insieme a Catalina e ai bambini, non devono assolutamente essere scoperti.

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