Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 19 al 25 ottobre su Rete 4, cresce l'attesa per il matrimonio tra il capitano De La Mata e Angela, con quest'ultima che si mostra sempre più rassegnata.



Quando tutto sembra ormai confermato, Lorenzo accetta la proposta di Alonso di annullare le nozze in cambio del 25% per la Promessa. La gioia per l'annuncio dura poco, perché il capitano ci ripensa e straccia il contratto appena firmato.



Dopo il bacio con Adriano, Martina decide di continuare la relazione con Jacobo. Manuel, nel frattempo, scopre che Leocadia è riuscita attraverso il duca a beneficiare degli affari legati ai motori degli aerei.



Tra la servitù, cresce la pressione per Lope e Teresa in vista del grande evento, mentre Maria non trova il coraggio di raccontare la verità a Carlo.



Il giorno delle nozze, tutti gli invitati si radunano in chiesa. All'appello manca solo la sposa: prima di lasciare il palazzo, Angela tenta il suicidio ingerendo l'intero flaconcino delle gocce prescritte dal medico dopo l'improvviso malore che la ragazza aveva accusato qualche giorno prima.



A trovare Angela, priva di sensi sul pavimento, sarà Curro.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE