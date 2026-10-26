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La promessa
SERIE TV26 ottobre 2026

La Promessa, il riassunto della settimana dal 19 al 25 ottobre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola in onda su Rete 4
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Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 19 al 25 ottobre su Rete 4, cresce l'attesa per il matrimonio tra il capitano De La Mata e Angela, con quest'ultima che si mostra sempre più rassegnata.

Quando tutto sembra ormai confermato, Lorenzo accetta la proposta di Alonso di annullare le nozze in cambio del 25% per la Promessa. La gioia per l'annuncio dura poco, perché il capitano ci ripensa e straccia il contratto appena firmato.

Dopo il bacio con Adriano, Martina decide di continuare la relazione con Jacobo. Manuel, nel frattempo, scopre che Leocadia è riuscita attraverso il duca a beneficiare degli affari legati ai motori degli aerei.

Tra la servitù, cresce la pressione per Lope e Teresa in vista del grande evento, mentre Maria non trova il coraggio di raccontare la verità a Carlo.

Il giorno delle nozze, tutti gli invitati si radunano in chiesa. All'appello manca solo la sposa: prima di lasciare il palazzo, Angela tenta il suicidio ingerendo l'intero flaconcino delle gocce prescritte dal medico dopo l'improvviso malore che la ragazza aveva accusato qualche giorno prima.

A trovare Angela, priva di sensi sul pavimento, sarà Curro.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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