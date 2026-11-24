Scopriamo cosa succederà mercoledì 25 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 25 novembre, Jacobo confida ad Adriano che il bacio con l'uomo di cui non conosce l'identità li ha uniti ancora di più. Vera soffre per l'assenza di Lope e continua a nutrire un profondo rancore verso Teresa.
Angela se la prende con Curro rimproverandogli di non fare nulla per impedire le nozze. Dal canto suo, Curro dice ad Alonso di voler riottenere subito il suo rango.