Scopriamo cosa succederà martedì 24 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 24 novembre, Alonso ribadisce la sua decisione: Curro avrà finalmente un posto degno nella famiglia.
Leocadia non gradisce che Curro diventi il segretario personale di Alonso e non perde occasione per ricordare al marchese che non può farlo senza l'approvazione del Duca de Carvajal y Cinfuentes.