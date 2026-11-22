Scopriamo cosa succederà lunedì 23 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 23 novembre, Petra cerca qualcuno che la aiuti a gestire il rifugio e le cuoche si propongono subito con entusiasmo.
Jacobo si scusa con Martina, che decide di perdonarlo, ritrovando la serenità. Tuttavia, Jacobo le confessa che è stato Adriano a fargli cambiare idea.
Nel frattempo, Vera scrive a Lope, che si scopre essere al servizio del Duca de Carvajal y Cifuentes.