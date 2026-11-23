Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 30 novembre al 6 dicembre?
Jacobo propone a Martina di trasferirsi con lui a New York e lei decide di seguirlo.
Maria e Carlo riescono a farsi vedere da Simona e Candela mentre si baciano. Le voci di una loro unione comincia a girare nella servitù.
Leocadia riprende il comandante Rivero accusandolo di pavoneggiarsi con i nobili della Promessa.
Curro chiede a Cristobal i documenti sulle spese.
Maria incontra Samuel che le dice che stare con Carlo è la scelta più giusta da fare. Maria e Carlo annunciano il loro fidanzamento.
Enora riesce a uscire dalla camera del comandate senza essere vista e condivide con Toño e Manuel la sua opinione secondo cui il comandante è un impostore.
Martina va da Adriano a sfogarsi perché non vuole partire per New York e stanno per baciarsi, quando vengono interrotti da Jacobo, che non sembra essersene accorto.
Lorenzo nega di avere un figlio illegittimo, ma Margarita non gli crede.
Petra chiede tempo a Leocadia per riflettere sulla sua offerta di riprendere il ruolo di governante.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.