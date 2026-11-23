Jacobo propone a Martina di trasferirsi con lui a New York e lei decide di seguirlo.



Maria e Carlo riescono a farsi vedere da Simona e Candela mentre si baciano. Le voci di una loro unione comincia a girare nella servitù.



Leocadia riprende il comandante Rivero accusandolo di pavoneggiarsi con i nobili della Promessa.



Curro chiede a Cristobal i documenti sulle spese.



Maria incontra Samuel che le dice che stare con Carlo è la scelta più giusta da fare. Maria e Carlo annunciano il loro fidanzamento.



Enora riesce a uscire dalla camera del comandate senza essere vista e condivide con Toño e Manuel la sua opinione secondo cui il comandante è un impostore.



Martina va da Adriano a sfogarsi perché non vuole partire per New York e stanno per baciarsi, quando vengono interrotti da Jacobo, che non sembra essersene accorto.



Lorenzo nega di avere un figlio illegittimo, ma Margarita non gli crede.



Petra chiede tempo a Leocadia per riflettere sulla sua offerta di riprendere il ruolo di governante.

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