Scopriamo cosa succederà domenica 22 novembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 22 novembre, Martina confida a Margarita la sua preoccupazione per la situazione di Angela. Al suo risveglio Martina trova un mazzo di fiori da parte di Jacobo, ma reagisce freddamente al gesto.
Nel frattempo, Petra rimprovera Jacobo per aver venduto a Leocadia la collana di Cruz.